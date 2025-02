Exer devient Kappa Data et présente son nouveau Directeur Général : Erwan Le Guen

Pour accompagner cette transition et structurer la stratégie de développement, Kappa Data France accueille un nouveau Directeur Général, en la personne d’Erwan Le Guen. Accompagné du CEO du groupe, Patrick Casteels, il est revenu pour ChannelBiz sur l’évolution de l’entreprise, son modèle de distribution et ses perspectives pour 2025.

Pourquoi Exer est-il devenu Kappa Data France ?

Patrick Casteels : Nous avons officialisé la transition d’Exer vers Kappa Data France lors d’IT Partners 2025. Exer était un acteur reconnu sur le marché français, spécialisé dans la distribution de solutions de cybersécurité et de connectivité. Depuis son rachat en 2021, nous avons travaillé à aligner nos offres et nos services avec ceux du groupe Kappa Data, qui possède une expertise développée en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne.

Aujourd’hui, notre ambition est de développer notre réseau de revendeurs, d’enrichir notre portefeuille de solutions et d’accroître notre présence régionale. Cette nouvelle identité nous permet d’avoir une approche plus cohérente sur le marché européen et de mieux accompagner nos partenaires en France.

Erwan, vous venez de rejoindre le groupe Kappa Data, qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

Erwan Le Guen : J’ai rejoint Kappa Data France quelques jours avant l’IT Partners, à un moment clé pour l’entreprise, au moment de l’annonce de sa nouvelle identité. Le salon a été l’occasion idéale pour rencontrer nos partenaires et échanger avec eux sur nos ambitions.

Ce qui m’a convaincu de rejoindre Kappa Data, c’est son positionnement sur des secteurs stratégiques, notamment la cybersécurité et l’infrastructure réseau. Il y a un véritable potentiel à exploiter en France, avec une forte demande pour des solutions à valeur ajoutée et un accompagnement de proximité. Je découvre une structure avec beaucoup d’ambition. Mon objectif est d’accélérer notre développement en structurant encore davantage notre approche commerciale et en consolidant notre réseau de partenaires.

Avec quelles typologies de partenaires travaillez-vous aujourd’hui ?

Patrick Casteels : Nous comptons actuellement entre 700 et 800 revendeurs actifs en France. Nous collaborons avec des partenaires de toutes tailles, des grands intégrateurs aux spécialistes régionaux. Notre stratégie est de leur apporter un accompagnement technique et commercial complet.

Nous avons aussi renforcé notre présence locale avec deux agences ouvertes à Lyon et Toulouse, et nous réfléchissons à d’autres implantations, notamment à Nantes, où nous avons déjà une présence terrain forte. L’objectif est d’accompagner nos partenaires au plus près de leurs besoins, en leur apportant des ressources techniques et un support renforcé.

Qu’est-ce qui différencie aujourd’hui Kappa Data des autres VAD français ?

Erwan Le Guen : Nous avons fortement investi dans l’accompagnement technique. Nos ingénieurs certifiés assurent un support avancé sur Stormshield et d’autres solutions, afin d’aider nos partenaires à déployer des architectures conformes aux nouvelles réglementations.

Les réglementations comme NIS2 imposent de nouvelles obligations aux entreprises en matière de cybersécurité. Nous mettons à disposition des solutions permettant de répondre à ces exigences, notamment en cybersécurité réseau, protection des données et surveillance des menaces.

Notre modèle repose sur une approche à très forte valeur ajoutée, avec une sélection de dix marques spécialisées comme Stormshield, Extreme Networks, WithSecure, Weblib, Barracuda ou Cambium Networks.

Quels seront vos axes de développement en 2025 ?

Patrick Casteels : Le modèle MSP en est un. Nous avons déjà des solutions adaptées à ce marché, notamment avec Barracuda et WithSecure. Mais nous voulons aller plus loin en structurant une offre MSP spécifique pour répondre aux besoins des entreprises qui externalisent leur sécurité et leur infrastructure.

Nous travaillons d’ailleurs de manière plus générale à élargir notre portefeuille d’éditeurs, pour offrir à nos partenaires des solutions toujours plus adaptées aux défis actuels. Nous sommes ambitieux et l’arrivée d’Erwan s’inscrit dans cette nouvelle dynamique.

Crédit Photo : Comptes Linkedin de Kappa Data France et d’Erwan Le Guen. Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

