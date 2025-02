Sauvegarde et stockage : Synology dévoile sa nouvelle appliance

La croissance exponentielle des volumes de données et l’augmentation des cybermenaces posent un défi majeur aux entreprises en matière de protection et de gestion de leurs infrastructures IT.

Selon une enquête menée auprès de 2000 DSI*, 99 % considèrent la protection des données comme une priorité stratégique, mais seulement 20 % estiment avoir une solution réellement efficace face aux menaces. Un contexte qui amène de plus en plus les entreprises à rechercher des solutions intégrées et faciles à administrer, capables de couvrir l’ensemble de leurs environnements IT.

Pour répondre à ces enjeux, Synology mise sur sa nouvelle gamme d’appliances de sauvegarde : sa série DP (Data Protection) et son OS ActiveProtect Manager. Des solutions présentées en détail lors du Synology Solution Day 2025 de Paris par Paul Moreira, Channel Manager chez Synology.

Centraliser et automatiser la gestion des sauvegardes

Avec cette nouvelle gamme, Synology entend renforcer son positionnement sur le marché de la sauvegarde d’entreprise en proposant une alternative aux solutions traditionnelles. Grâce à une administration centralisée, une meilleure optimisation des performances et un modèle économique sans coûts cachés, cette offre vise à simplifier la protection des données pour les entreprises, comme l’explique immédiatement Paul Moreira :

« Nous avons toujours eu une approche centrée sur la simplification et l’accessibilité des technologies de stockage et de sauvegarde. Avec Synology Data Protection, nous franchissons une étape supplémentaire en proposant une solution intégrée, performante et sécurisée »

Synology Data Protection est de fait une gamme d’appliances spécialement dédiées à la sauvegarde, et capable de prendre en charge l’ensemble des environnements IT, qu’il s’agisse de machines virtuelles, de serveurs physiques, de bases de données ou d’applications SaaS comme Microsoft 365. La solution repose sur ActiveProtect Manager, un système d’exploitation conçu pour automatiser et centraliser la gestion des sauvegardes tout en garantissant une protection avancée contre les menaces.

Déduplication et optimisation : leviers pour réduire l’impact du stockage

Avec l’augmentation des volumes de données, l’optimisation de l’espace de stockage et des temps de sauvegarde devient essentielle. Synology a intégré dans ses nouvelles appliances une technologie avancée de déduplication, qui permet de réduire le volume de données stockées jusqu’à 90 %.

« Nous sommes en mesure de réduire considérablement l’espace de stockage nécessaire et d’accélérer les temps de sauvegarde. Nos tests montrent que cette approche permet une transmission des données jusqu’à sept fois plus rapide que les solutions traditionnelles »,

L’un des autres atouts de la solution, tel que présenté par Synology, réside dans sa gestion centralisée et évolutive. ActiveProtect Manager doit permettre aux entreprises de superviser et d’administrer jusqu’à 2500 sites et 150 000 équipements, le tout depuis une seule console d’administration. En matière de coût, Synology a fait le choix d’un modèle économique sans frais cachés, sans coûts de licence par appareil ou par CPU. L’abonnement annuel est fixé à 600 €, ou 1800 € pour trois ans.

Synology Data Protection: une solution pensée pour les PME, Grands Comptes… et le Channel

Outre la simplification de l’administration et l’optimisation des performances, Synology a mis l’accent sur la sécurité et la fiabilité des sauvegardes. La solution intègre une fonctionnalité de sauvegarde immuable, empêchant toute suppression accidentelle ou malveillante des données.

« Nous avons intégré un ensemble de mécanismes de sécurité avancés, dont la sauvegarde immuable et des outils de vérification automatique de l’intégrité des sauvegardes. Ces fonctionnalités garantissent que les données restent accessibles et exploitables, même en cas de cyberattaque ou d’erreur humaine »

Un autre élément différenciant de cette gamme est la possibilité de tester les sauvegardes via des machines virtuelles. Cette approche permet aux entreprises de s’assurer que leurs données sont restaurables à tout moment, sans impact sur leurs systèmes en production.

« Ces appliances ont été pensées pour s’intégrer facilement dans les infrastructures existantes, avec une compatibilité totale avec nos NAS et nos solutions cloud. L’objectif est de permettre aux entreprises de moderniser leur approche de la sauvegarde sans avoir à repenser totalement leur architecture IT »

Fidèle à son modèle de distribution 100 % Channel, Synology commercialise ces nouvelles appliances exclusivement via son réseau de distributeurs et partenaires IT :

DP-7400 , destiné aux grandes entreprises et aux datacenters

, destiné aux grandes entreprises et aux datacenters DP-320 et DP-340, conçus pour les PME.

* Propos recueillis le 13 février 2025 pendant le Synology Solution Day, lors de la présentation de Paul Moreira, Channel Sales Manager Synology. L’étude est citée par Synology sans sa source exacte.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.