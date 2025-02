ITSM, ITOM, ESM : EasyVista optimise son programme partenaire 2025

EasyVista, éditeur de solutions SaaS dédiées à la gestion des services informatiques (ITSM, ITOM, ESM), annonce une évolution majeure de son programme de partenariat mondial. Cette refonte vise à proposer aux MSP, intégrateurs et revendeurs IT des incitations financières attractives, un modèle de services exclusif et un portail enrichi, afin d’optimiser leur rentabilité et d’améliorer l’accompagnement des clients finaux.

EasyVista mise sur une approche « Partner-First », où la gestion des services est exclusivement confiée à son réseau de partenaires. Cette stratégie permet aux revendeurs et MSP de développer leur activité sans entrer en concurrence avec l’éditeur.

EasyVista mise sur le cloud et l’IA pour soutenir ses partenaires IT

« Les partenaires sont au cœur de notre stratégie et de notre croissance, et il est capital de leur proposer un programme offrant de réels avantages compétitifs », souligne Evan Carlson, COO d’EasyVista. « Nos partenaires ne sont pas de simples fournisseurs, mais des collaborateurs essentiels dans notre mission consistant à rendre l’informatique toujours plus simple, à favoriser l’efficacité et à produire des résultats métier tangibles pour les clients. Ce programme reflète notre engagement à bâtir des partenariats durables et de confiance dans le monde entier. »

En plus d’un modèle reposant entièrement sur son écosystème de partenaires, EasyVista met en avant plusieurs leviers pour soutenir la croissance des intégrateurs IT et fournisseurs de services managés :

Une rentabilité accrue : Le programme inclut des remises et des marges attractives, permettant aux partenaires d’augmenter leur chiffre d’affaires en intégrant les solutions EasyVista.

Un portail partenaire enrichi : Les revendeurs IT et MSP bénéficient d’un accès centralisé aux formations techniques, ressources marketing et outils d’aide à la vente, simplifiant la commercialisation et l’implémentation des solutions.

Avec ce nouveau programme, EasyVista entend offrir à ses partenaires la possibilité de s’appuyer sur une plateforme complète, intégrant des fonctionnalités avancées telles que la gestion de l’expérience digitale, l’IA et l’automatisation.

« EasyVista a permis d’enrichir significativement le portefeuille de Greenlight, offrant à nos clients une plateforme adressant les fonctions informatiques critiques tout en permettant des extensions au-delà de l’IT pour fournir une réelle valeur aux métiers », indique Joe Madden, président et fondateur de Greenlight Group. « EasyVista offre un niveau de programme partenaire que peu de fournisseurs atteignent, ainsi qu’une équipe commerciale très expérimentée avec des décennies d’expertise en gestion des services IT, et une véritable culture privilégiant le partenaire, en particulier dans la prestation de services. »

En associant ITSM, support à distance, supervision des infrastructures et intelligence artificielle, EasyVista entend réduire la complexité des opérations IT, tout en aidant les entreprises à optimiser la gestion de leurs services numériques.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.