Assistants numériques : Shortways structure son réseau de partenaires en France

Shortways, éditeur spécialisé dans les assistants numériques pour la digitalisation du travail, accélère son développement en s’orientant vers un modèle de distribution indirecte. Cette évolution stratégique vise à étendre son réseau de partenaires et à établir des alliances industrielles durables avec des intégrateurs, ESN, VAR et éditeurs ERP/SIRH.

Dans le cadre de cette transformation, Shortways ambitionne de recruter une trentaine de partenaires pour intégrer ses solutions d’assistance numérique à leurs offres existantes. L’éditeur cible plusieurs profils complémentaires :

VAR, intégrateurs et ESN, qui pourront enrichir leur portefeuille avec des solutions d’adoption digitale et de support utilisateur.

Cabinets de conseil, susceptibles d’accompagner les entreprises dans l’optimisation de leurs processus métiers.

Éditeurs d’ERP et de SIRH, qui pourront intégrer l’assistant numérique de Shortways à leurs plateformes pour offrir une expérience améliorée aux utilisateurs finaux.

Cette approche doit permettre à Shortways de tripler son chiffre d’affaires, en capitalisant sur l’essor des solutions d’assistance numérique et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les outils professionnels, comme le souligne Toan Nguyen, Fondateur de Shortways :

« La montée en puissance de notre stratégie de vente indirecte est un élément clé qui nous permettra de mener à bien nos objectifs de croissance. En se rapprochant de Shortways, nos partenaires pourront évoluer sur le marché dynamique de l’adoption digitale et compléter leur offre avec des assistants de nouvelle génération intégrant l’IA. »

Pour soutenir son recrutement de partenaires, Shortways met en place un programme dédié, structuré autour de plusieurs axes :

Accès à un portail partenaire et un contact dédié.

12 jours de formation intensive, avec délivrance d’une certification technique et/ou commerciale.

Licences de démonstration pour permettre aux partenaires de tester et présenter la solution.

Support technique, marketing et commercial pour accompagner le déploiement des solutions chez les clients.

Ce dispositif vise à garantir un haut niveau de compétence des partenaires et à assurer la création d’offres communes génératrices de valeur pour les entreprises clientes.

Actuellement piloté par la Direction commerciale et générale de Shortways, le recrutement et l’animation du réseau partenaire seront confiés, en 2025, à un Channel Manager dédié.

Après un lancement en France, le programme partenaire sera progressivement étendu à l’international, reflétant la volonté de Shortways de renforcer sa présence sur le marché de l’adoption digitale et de l’IA appliquée aux outils métiers.

