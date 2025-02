Produit : ASUS dévoile le NUC 15 Pro, un mini PC compact optimisé pour l’IA et la connectivité

ASUS annonce le lancement du NUC 15 Pro, un mini PC conçu pour répondre aux besoins croissants des professionnels en matière de développement de l’IA, de visualisation de données et de travail collaboratif. Équipé des derniers processeurs Intel Core Ultra (série 2) et du Wi-Fi 7, ce modèle vise à offrir des performances élevées dans un format réduit.

Le NUC 15 Pro repose sur un processeur Intel Core Ultra (série 2), capable d’atteindre jusqu’à 99 TOPS (Tera Operations Per Second), soit une amélioration annoncée de 18 % par rapport à la génération précédente. Cette puissance de calcul se veut particulièrement adaptée aux applications d’apprentissage automatique, aux modèles d’IA embarqués et aux traitements intensifs de données.

Une connectivité avancée avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4

En complément, la mémoire DDR5 6400 MHz et le GPU Intel Arc doivent garantir une fluidité accrue pour les utilisateurs travaillant sur des environnements graphiques avancés ou des calculs haute performance. D’après les premières informations communiquées par Asus, le NUC 15 Pro intègrera plusieurs technologies pour assurer une connectivité optimale :

Wi-Fi 7 : Permet de connecter jusqu’à 16 périphériques simultanément, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 46 Gbps.

Bluetooth 5.4 : Offre une portée étendue et un transfert de données atteignant 50 Mbps, optimisé pour les bureaux partagés et les environnements multi-appareils.

Détection de proximité Wi-Fi : Cette fonctionnalité verrouille ou active automatiquement l’ordinateur en fonction de la présence de l’utilisateur, renforçant à la fois la sécurité et l’efficacité énergétique.

Affichage multi-écrans et gestion énergétique optimisée

Le NUC 15 Pro prendra également en charge jusqu’à quatre écrans 4K, grâce à ses ports HDMI 2.1 et Thunderbolt 4, répondant aux besoins des postes de travail étendus et des configurations multi-affichages. Par ailleurs, la nouvelle fonction Power Sync doit permettre de synchroniser l’extinction des écrans connectés via HDMI CEC, une fonctionnalité pensée pour réduire la consommation d’énergie et améliorer l’expérience utilisateur en entreprise.

Le mini PC proposera également un châssis compact de 0,48 litre, avec un accès sans outil, facilitant les mises à jour et l’ajout de composants comme la mémoire vive ou le stockage SSD.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.