ESN : Experteam élargit son offre et recrute en Île-de-France

Avec plus de 200 collaborateurs, Experteam accompagne des grands groupes, des organisations gouvernementales et des ETI sur des projets de transformation numérique. Son expertise couvre plusieurs domaines stratégiques, dont le cloud, la data, le développement d’applications métiers, les solutions d’intelligence collective et la cybersécurité.

Un siège à Courbevoie et 60 recrutements prévus

Aujourd’hui, l’ESN revendique un portefeuille de plus de 110 clients actifs et ambitionne de continuer à répondre aux enjeux croissants liés aux infrastructures IT et aux solutions collaboratives. Le choix de Courbevoie vise à se rapprocher de cet écosystème dynamique et à renforcer les synergies avec les acteurs du numérique en Île-de-France.

L’installation dans ces nouveaux locaux s’accompagne d’un plan de recrutement ambitieux, avec l’ouverture de plus de 60 postes cette année. Ces embauches concerneront les équipes techniques, conseil et commerciales, dans un contexte de forte demande pour les compétences en IT.

Sébastien Marché, Directeur général d’Experteam :

« Intégrer des locaux pensés pour répondre à nos besoins dans un environnement propice à l’innovation et au travail collaboratif est une formidable opportunité. Idéalement situés à proximité des transports, ces nouveaux locaux vont également nous permettre de nous rapprocher toujours plus de nos clients et de nos partenaires et de pouvoir attirer de nouveaux talents. »

Avec cette expansion, Experteam confirme sa volonté de structurer sa croissance et d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique à travers une offre renforcée en services IT et infrastructures de nouvelle génération.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.