Nomination : entretien avec Jean-Joseph Lam, nouveau Country Manager de Viewsonic

Une semaine après l’ISE et l’IT Partners, Viewsonic réunissait le 11 février ses partenaires sur Paris. L’occasion pour le constructeur de présenter ses nouveautés et les axes forts de sa stratégie 2025.

La rédaction de ChannelBiz.fr en a profité pour rencontrer Jean-Joseph Lam, tout récemment nommé country Manager de Viewsonic en France.

Vous avez récemment pris vos fonctions de Country Manager France chez ViewSonic…

Jean-Joseph Lam : Oui, je viens tout juste de prendre mon poste – le 1er février, pour être exact. C’est un challenge particulièrement motivant pour moi. J’ai passé ma première semaine en tant que Country Manager sur l’ISE, sur le terrain, auprès de nos clients et partenaires. Il faut dire que je n’arrive pas en terre inconnue. J’ai évolué dans le secteur de l’audiovisuel tout au long de ma carrière, ce qui me donne une compréhension fine des attentes des intégrateurs et des revendeurs.

C’est également un retour pour moi, puisque j’avais déjà travaillé chez ViewSonic, il y a six ans en tant que commercial. J’avais ensuite occupé le poste de Country Manager chez Newline pendant quatre ans. Mon retour chez ViewSonic s’inscrit dans la dynamique de développement de l’entreprise. Nous continuons de présenter de nouveaux produits, de nouvelles solutions à nos clients et partenaires.

Quels sont, selon vous, les principaux enjeux du marché de l’audiovisuel ?

La convergence grandissante entre l’IT et l’audiovisuel. Traditionnellement, les deux secteurs étaient distincts, mais aujourd’hui, le pilotage et le contrôle des solutions audiovisuelles passent par l’IT. Cela s’est vu sur l’ISE, avec de plus en plus d’exposants et de visiteurs issus du monde de l’IT.

Les préoccupations majeures des intégrateurs et revendeurs concernent aussi beaucoup l’éco-responsabilité et la facilité d’installation et d’utilisation des équipements. Nous voyons cette évolution dans les appels d’offres, où les critères écologiques sont de plus en plus présents. Les entreprises et les établissements publics recherchent des solutions qui optimisent leur consommation énergétique et qui simplifient le travail des utilisateurs finaux.

Quelles solutions apporte ViewSonic pour répondre à ces attentes ?

Notre gamme couvre l’ensemble des besoins audiovisuels avec des moniteurs PC, des projecteurs, des écrans interactifs et des solutions LED. L’objectif est d’offrir des produits qui répondent aux nouvelles exigences du marché, notamment en matière de facilité d’utilisation et d’impact environnemental.

L’une de nos solutions phares est l’écosystème myViewBoard, qui équipe nos écrans interactifs et s’adresse particulièrement au secteur de l’éducation. Nous intégrons des fonctionnalités innovantes comme le sous-titrage en direct et la traduction automatique, permettant une accessibilité accrue pour les élèves ne parlant pas français. Ce type de technologie répond à une demande croissante d’outils pédagogiques intelligents et inclusifs.

Comment s’annonce 2025 pour Viewsonic ?

Nos échanges à l’ISE ont confirmé que les distributeurs et intégrateurs recherchent des solutions faciles à déployer, éco-responsables et adaptées aux nouveaux usages. C’est dans cette direction que nous nous inscrivons pour accompagner leur croissance.

Nous adoptons une approche hybride entre l’IT et l’AV, ce qui nous permet de toucher des segments variés, allant de l’éducation aux entreprises en passant par les administrations publiques. Aujourd’hui, notre activité est composée à 70 % de B2B et 30 % de B2C, avec une volonté claire d’accélérer sur le segment professionnel, notamment sur le secteur privé.

Dans cette optique, nous renforçons d’ailleurs notre équipe avec l’arrivée de Dorothée Saah, qui rejoint ViewSonic en tant que Distribution Account Manager. Son retour est un signal fort pour nos partenaires : nous misons sur l’expertise et la proximité avec notre réseau pour développer notre présence sur le marché français.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

