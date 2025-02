Distribution : Arrow référence Sovos, spécialiste de la conformité fiscale pour les entreprises

Cette collaboration, qui concerne la France, l’Espagne et la Belgique, fait d’Arrow le principal distributeur des solutions Sovos dans ces régions. Le VAD entend ainsi soutenir ses partenaires de distribution en leur offrant des outils permettant aux entreprises de respecter les exigences réglementaires complexes et en constante évolution.

Une plateforme de conformité unifiée

La suite Indirect Tax de Sovos propose une solution intégrée pour la gestion des obligations fiscales indirectes des entreprises à l’échelle mondiale. Avec l’évolution des Continuous Transaction Controls (CTC), une tendance réglementaire de plus en plus adoptée en Europe, les entreprises sont désormais tenues de communiquer en temps réel ou quasi réel les données transactionnelles aux autorités fiscales. La plateforme Sovos facilite cette transition en offrant une facturation et un reporting électroniques transparents, permettant aux entreprises de se conformer aux nouvelles régulations sans perturber leur activité.

En s’associant avec Sovos, Arrow Electronics permet à ses partenaires de distribution d’accéder à ces solutions, conçues pour intégrer de manière fluide la gestion de la fiscalité dans les systèmes ERP et les technologies financières. Cela permet aux entreprises de se préparer aux mandats numériques croissants dans la région, tout en restant concentrées sur leurs objectifs commerciaux principaux.

Accélérer l’adoption de solutions de conformité pour les partenaires

Grâce à l’Sovos Partner Network, les partenaires de distribution d’Arrow auront un accès privilégié à des outils avancés de facturation et de déclaration électroniques. Ces solutions permettent de réduire les risques liés à la non-conformité, d’éliminer les processus manuels sources d’erreurs et d’éviter les sanctions potentielles. Les partenaires bénéficient ainsi d’une approche intégrée pour naviguer dans les changements réglementaires, minimiser les risques et améliorer l’efficacité opérationnelle.

« Cet accord avec Sovos renforce notre capacité à fournir des outils essentiels de conformité à nos clients et à nos partenaires de distribution », explique Cédric Doignie, vice-président des ventes, nouveaux modèles et services globaux chez Arrow ECS. « En tirant parti de la plateforme avancée de Sovos, nous offrons une approche intégrée pour naviguer dans les changements réglementaires, réduire les risques et améliorer l’efficacité opérationnelle pour nos partenaires de distribution et leurs clients. »

Une collaboration stratégique pour Arrow

Cette alliance entre Arrow et Sovos s’inscrit dans un contexte de transformation numérique où les entreprises doivent sans cesse s’adapter aux nouvelles exigences fiscales. Chris Clinton, directeur général des partenariats chez Sovos, le confirme : « En combinant le solide réseau de distribution d’Arrow et son expertise avec la plateforme innovante de Sovos, nous équipons les entreprises en France, en Espagne et en Belgique pour qu’elles s’adaptent rapidement et efficacement aux changements réglementaires. Cette collaboration créera une portée incroyable à travers le réseau de distribution, bénéficiant ainsi aux clients et partenaires. »

Les deux entreprises s’engagent ainsi à fournir aux entreprises les outils nécessaires pour naviguer avec confiance à travers les défis de la conformité fiscale dans un environnement numérique en constante évolution.

