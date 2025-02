« 50% des partenaires d’Hermitage Solutions sont des MSP » : entretien avec Frédéric Cluzeau, président du Value Added Distributor

Fondé en 2002 à Lyon, Hermitage Solution s’est imposé comme un acteur reconnu de la distribution IT en France, spécialisé dans la cybersécurité et les solutions à forte valeur ajoutée.

Frédéric Cluzeau, président du VAD Hermitage Solutions, revient pour ChannelBiz sur l’évolution de l’enteprise, ses spécificités et ses ambitions.

Hermitage Solutions a désormais plus de 20 ans. Pouvez-vous nous raconter les débuts de votre entreprise ?

Frédéric Cluzeau : Hermitage Solutions a été créée en 2002 à Lyon. À l’époque, je travaillais déjà dans l’IT, en tant qu’intégrateur sur des projets tech, ce qui m’a permis d’observer sur le terrain les difficultés rencontrées par les entreprises face à l’émergence des risques informatiques. Beaucoup d’entre elles étaient mal équipées et avaient besoin d’un soutien technique adapté à leur taille et à leurs ressources.

« Le nom « Hermitage » s’inspire directement du musée de Saint-Pétersbourg, un clin d’œil à nos premiers projets en Europe de l’Est »

Avec mon associé, nous avons vu une opportunité de créer une entreprise qui offrirait des solutions de cybersécurité spécialisées, tout en accompagnant les intégrateurs et prestataires IT avec un vrai service de proximité. C’est ainsi qu’est née Hermitage Solution. Le nom « Hermitage » s’inspire directement du musée de Saint-Pétersbourg, un clin d’œil à nos premiers projets en Europe de l’Est, mais aussi une référence à la préservation et la valorisation d’un patrimoine technologique. Nos premiers partenariats technologiques ont été pensés dans ce sens, c’était notamment avec Astaro (qui a été racheté par Sophos en 2011), qui a posé les bases de notre activité.

Où en est Hermitage Solutions aujourd’hui ?

F.C. : Notre portefeuille de solutions couvre trois domaines principaux : la cybersécurité, la supervision IT et les infrastructures hyperconvergées. Nous collaborons avec des éditeurs comme Sophos, Kaseya et Scale Computing, qui apportent des réponses concrètes aux besoins des PME. En termes géographiques, nos partenaires se répartissent également entre l’Île-de-France et les régions, ce qui reflète notre couverture équilibrée du territoire.

« Nous travaillons avec environ 700 partenaires actifs, dont 50 % sont des MSP. Pour un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros »

Hermitage Solutions est aujourd’hui un acteur bien établi dans la distribution IT, avec un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros en 2024, marquant une croissance de 25 % par rapport à l’année précédente. Nous travaillons avec environ 700 partenaires actifs, dont 50 % sont des MSP. Ces derniers représentent un axe stratégique majeur, car ils jouent un rôle de plus en plus central dans la gestion des infrastructures IT et des services managés.

Comment évoluent les besoins et attentes des partenaires ?

F.C. :Déjà, ils évoluent rapidement. Nos partenaires cherchent des solutions qui répondent aux enjeux actuels, notamment dans la cybersécurité et la gestion IT. Pour répondre à ces tendances, nous avons enrichi notre portefeuille avec des solutions stratégiques. Par exemple, nous avons référencé cette année Atera, une plateforme complète de supervision IT, particulièrement adaptée aux MSP qui souhaitent automatiser la gestion de leurs parcs informatiques.

Nous avons également intégré Dream On, une solution innovante dédiée à la gestion de crise cyber, permettant de mieux anticiper et répondre aux cybermenaces. Ces nouveaux partenariats reflètent notre volonté d’offrir des outils modernes, puissants et alignés sur les besoins des PME et TPE.

En parallèle, nos partenaires attendent aussi des solutions intégrées et faciles à déployer, leur permettant d’accélérer la transformation numérique de leurs clients finaux. Nous nous efforçons de répondre à ces exigences avec des technologies qui combinent simplicité, innovation et valeur ajoutée. Enfin, la formation est devenue un enjeu majeur. Les partenaires doivent être capables de comprendre et d’expliquer les technologies qu’ils proposent. C’est pourquoi ils recherchent des distributeurs capables de les accompagner avec des programmes de formation et de certification reconnus.

Comment accompagnez-vous vos partenaires dans leurs montées en compétence ?

F.C. : Le support technique est l’un de nos points forts. Chaque produit que nous distribuons bénéficie d’un soutien technique dédié, ce qui permet à nos partenaires de se concentrer sur leur cœur de métier. En parallèle, nos programmes de formation certifiés Qualiopi ont permis à plus de 200 partenaires de monter en compétence en 2024. Ces formations couvrent des thématiques variées, allant de la supervision IT à la gestion de crise cyber.

« Nos programmes de formation certifiés Qualiopi ont permis à plus de 200 partenaires de monter en compétence en 2024 »

En plus des formations, nos équipes se mobilisent pour offrir un accompagnement personnalisé. Nos 10 commerciaux travaillent en étroite collaboration avec nos 5 avant-ventes et nos 3 responsables marketing pour s’assurer que chaque partenaire bénéficie d’un soutien technique et stratégique adapté. Ce modèle organisationnel garantit une prise en charge globale, du choix des solutions jusqu’à leur mise en œuvre, avec un support technique dédié pour chaque produit distribué.

Quels sont vos projets et ambitions pour 2025 ?

Continuer à soutenir la croissance de nos partenaires, tout en renforçant notre position sur le marché des MSP. Après une année de forte croissance, nous prévoyons une année de consolidation de nos performances, au niveau de la croissance attendue du marché, en France. Nous concentrons nos efforts sur des offres structurées et différenciantes, notamment dans la gestion de crise cyber et la supervision IT, dont nous venons de parler.

« Après une année de forte croissance, nous prévoyons une année de consolidation de nos performances, au niveau de la croissance attendue du marché »

La montée en puissance du modèle MSP chez Hermitage Solutions fait écho à l’évolution des programmes partenaires développés par les éditeurs de notre portefeuille. Ces initiatives permettent aux revendeurs de se transformer en adoptant des modèles économiques basés sur des revenus récurrents et une gestion proactive des infrastructures IT. En 2025, ces programmes deviendront un axe central pour soutenir la transition stratégique de nos partenaires.

Dans ce contexte, le rôle de Fanny Sicard, déjà essentielle dans l’accompagnement des partenaires qui s’orientent vers les services managés, va s’étoffer. Pour toujours mieux les guider dans la structuration de leurs offres, l’adoption des meilleures pratiques et l’intégration d’outils adaptés. Son expertise contribuera à renforcer la capacité des revendeurs à répondre aux exigences du marché MSP/MSSP.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

