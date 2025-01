« Les PME n’ont plus le temps de gérer leur parc IT » : Rzilient mise sur sa plateforme multi-OS pour s’imposer sur le marché.

La gestion des parcs IT reste souvent perçue comme complexe et chronophage, notamment pour les PME qui manquent de ressources dédiées. C’est sur ce terrain que Rzilient s’est positionné, en proposant une plateforme centralisée et agnostique pour simplifier le monitoring et l’administration des équipements.

Alban Frémont de Reboul, Head of Partnership chez Rzilient, détaille pour ChannelBiz.fr la stratégie de l’entreprise et ses ambitions pour 2025.

Comment est né Rzilient ?

Alban Frémont de Reboul : L’idée de Rzilient est partie d’un constat simple : la gestion de l’IT, notamment pour les PME, est une véritable galère. Trop souvent, cette tâche incombe à des collaborateurs pour qui ce n’est pas le métier, comme le DAF ou les RH, ou bien à un infogérant externe dont les processus manquent parfois de modernité. Le secteur de l’infogérance a peu évolué ces vingt dernières années.

Notre mission est de simplifier et d’optimiser cette gestion grâce à une plateforme centralisée. Nous voulons rendre l’IT plus accessible et plus fluide, avec un maximum d’automatisation. En termes d’ambition, nous visons à être la solution qui permet à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier.

Qui sont vos clients et utilisateurs aujourd’hui ?

Nous adressons principalement les PME, à partir d’une cinquantaine de collaborateurs. Toutefois, nous attirons aussi des entreprises plus petites, notamment celles qui sont en forte croissance et souhaitent dès le départ structurer leurs processus IT.

La réalité est qu’aujourd’hui, les structures de moins de 200 employés ont rarement un DSI. La gestion de l’IT est alors externalisée ou confiée à des profils non spécialisés. C’est ici que nous intervenons, en leur offrant une solution simple et complète pour rationaliser leurs opérations.

Comment évolue votre stratégie de distribution ?

Nous avons démarré avec une stratégie 100 % directe. Aujourd’hui, la majeure partie de notre chiffre d’affaires provient encore de cette approche, mais notre ambition est claire : d’ici 2025, nous souhaitons inverser cette tendance et devenir majoritairement distribués via des partenaires.

Pour cela, nous avons identifié différentes typologies de partenaires : infogérants (anciens comme modernes), reconditionneurs, entreprises de leasing, logisticiens, et porteurs d’affaires. Nous travaillons également avec des acteurs du type MDM (Mobile Device Management) pour des intégrations technologiques. Par exemple, nous collaborons avec NinjaOne, très prisé par les infogérants.

Quelles sont les innovations qui différencient votre solution ?

Notre plateforme est multi-OS (Windows, MacOS, ChromeOS) et agnostique, ce qui signifie qu’elle peut gérer plusieurs outils et écosystèmes sans contraintes. Cela répond à une réalité : rares sont les entreprises qui n’utilisent qu’un seul type d’environnement.

Nous avons récemment signé un partenariat avec Google pour la gestion des Chromebooks. Notre solution permet, depuis une seule console, de gérer différents OS, alors que beaucoup de MDM sont limités à un seul environnement. Ce partenariat inclut des campagnes conjointes et des mises en relation avec leurs partenaires certifiés. Google nous a choisis pour notre capacité à offrir une gestion centralisée et agnostique des appareils, répondant aux besoins des entreprises qui utilisent des parcs hétérogènes.

Ce partenariat s’inscrit également dans une stratégie de visibilité et d’innovation. Nous sommes fiers d’être associés à Google, un acteur reconnu pour ses avancées technologiques, ce qui renforce la légitimité de notre solution sur le marché.

Quels avantages apportez-vous à vos partenaires de distribution ?

Le marché de l’infogérance est de plus en plus exigeant. Les clients demandent des coûts réduits tout en attendant une prestation de qualité et des innovations constantes. Notre solution aide les partenaires à répondre à ces besoins. Par exemple, elle permet d’identifier des opportunités d’optimisation ou d’intégration de nouveaux outils pour leurs clients, simplifiant ainsi leurs opérations.

Nous accompagnons également nos partenaires avec des actions marketing conjointes et des outils pour optimiser leur activité. L’objectif est de créer une relation gagnant-gagnant et de leur permettre d’enrichir leur offre de services.

Quels seront vos axes de développement en 2025 ?

Pour 2025, nous souhaitons maximiser les synergies avec nos partenaires technologiques afin de renforcer notre positionnement. Notre partenariat avec Google pour la gestion des Chromebooks en est le meilleur exemple. C’est une première étape, nous envisageons d’approfondir ces collaborations pour intégrer encore plus de fonctionnalités multi-OS et multi-MDM.

L’objectif est d’apporter à nos partenaires de distribution une solution qui non seulement simplifie la gestion des parcs IT, mais aussi s’adapte de manière agile aux évolutions technologiques des grands acteurs du marché.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

