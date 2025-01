IT Partners : le format 2025 présenté par le Directeur du salon, Jean-François Sol Dourdin

Pour mieux comprendre ce qui attend les partenaires sur cette nouvelle version du salon, la rédaction de ChannelBiz.fr a rencontré Jean-François Sol Dourdin, directeur du salon IT Partners. Entretien.

Quel est l’ADN de l’IT Partners, au-delà de l’évolution du salon ?

Jean-François Sol Dourdin : IT Partners a toujours été un salon unique dans le paysage des événements professionnels. Il repose sur trois piliers essentiels : c’est un salon business, un salon communautaire et un salon festif. Ces dimensions sont au cœur de ce qui fait son succès et nous avons voulu les conserver dans ce nouveau format.

La relocalisation à Paris La Défense Arena nous permet d’aller encore plus loin en modernisant l’événement. Par exemple, ce lieu offre des possibilités inédites de scénographie grâce à des infrastructures audiovisuelles de pointe et des espaces multi-niveaux. Nous pouvons véritablement « habiller » le salon et créer une expérience immersive pour les visiteurs et exposants. Toute la dynamique du salon sera concentrée dans un seul espace, renforçant l’interaction et le sentiment de communauté.

Par ailleurs, nous avons enrichi la proposition de valeur avec des dispositifs inédits, comme des rendez-vous one-to-one structurés, un accueil VIP renforcé, et une diffusion de contenu amplifiée grâce à des espaces de prise de parole et des interviews filmées. Ces évolutions nous permettent de répondre aux attentes élevées de nos participants tout en continuant à fédérer l’écosystème du channel IT.

Pourquoi avoir quitté Disney pour la Paris La Défense Arena en 2025 ?

La décision de quitter Disney a été mûrement réfléchie et repose sur des contraintes que nous avons rencontrées au fil des éditions. Bien que nous ayons toujours eu de très bonnes relations avec les équipes de Disney, nous nous sommes heurtés à des limites logistiques importantes. Les travaux constants sur le site, le manque de visibilité sur les aménagements à venir et la réduction des surfaces disponibles rendaient l’organisation de plus en plus compliquée.

Nous étions, par exemple, totalement dépendants d’une tente qui nous accueillait à pleine capacité, sans possibilité d’expansion. Des éléments pratiques, comme les espaces de parking ou les infrastructures logistiques, devenaient également problématiques. Il était clair que rester à Disney limitait l’évolution naturelle du salon.

Paris La Défense Arena nous offre une flexibilité bien supérieure. En choisissant ce lieu, nous avons pu repenser entièrement l’événement pour mieux répondre aux attentes des exposants et visiteurs. C’est aussi une opportunité de moderniser IT Partners après 18 éditions chez Disney et de poser les bases d’une nouvelle histoire pour le salon.

Quelles sont les nouveautés attendues sur cette édition 2025 ?

Nous avons introduit plusieurs innovations pour répondre aux attentes spécifiques des exposants et des visiteurs. Pour les exposants, nous proposons désormais des formules packagées pour les stands, ce qui simplifie leur installation et réduit les contraintes logistiques. Ces stands sont modulables et offrent une large gamme de possibilités, comparables à ce qui était fait chez Disney, tout en permettant des configurations plus modernes et adaptées.

Pour les visiteurs, nous avons renforcé l’accueil VIP. L’idée est de proposer une expérience plus qualitative pour les décideurs clés, avec des dispositifs sur mesure. Nous avons également mis en place un système structuré de rendez-vous one-to-one, permettant aux participants de maximiser leurs opportunités d’affaires en amont du salon.

Un autre axe important est la diffusion de contenu. Nous utilisons les infrastructures audiovisuelles de Paris La Défense Arena pour proposer des espaces de conférences, des tables rondes et même des interviews d’exposants en direct dans les allées. Cette approche offre une dimension supplémentaire à l’événement et permet d’enrichir l’expérience des visiteurs.

Quelles seront les thématiques et tendances Tech fortes du salon cette année ?

Les grandes tendances du marché IT seront bien sûr au cœur de cette édition. Parmi elles, la cybersécurité reste un axe majeur. C’est aujourd’hui le secteur le plus représenté au salon, avec de nombreux exposants spécialisés. Nous constatons également une forte présence d’acteurs du cloud, du réseau et des logiciels.

L’intelligence artificielle et le Green IT sont des sujets en pleine progression. Par exemple, le nombre d’exposants proposant des solutions IA avait déjà augmenté de plus de 300 % entre 2023 et 2024, et cette dynamique continue. Nous avons prévu des tables rondes et des ateliers pour approfondir ces thématiques, notamment l’impact de l’IA sur la cyber ou encore des initiatives pour favoriser des solutions IT plus durables.

Un programme de cyberentraînement enrichi sera également proposé, avec des démonstrations de hacking, des études sur les TPE/PME françaises en matière de cybersécurité, et des interventions d’experts comme Amazon Web Services ou Cybermalveillance.gouv. L’objectif est d’offrir des contenus concrets et directement exploitables pour nos visiteurs.

Quelle est votre ambition pour cette première édition à Paris La Défense Arena ?

Nous savons que ce changement de lieu bouleverse les habitudes et peut susciter des interrogations. Nous l’assumons pleinement, car il s’agit d’un quasi-relancement du salon. Notre ambition est de maintenir un équilibre entre la qualité et le volume de visiteurs. Nous avons resserré les critères d’attribution des badges pour nous assurer que seuls les professionnels du channel IT soient présents, et cela fonctionne : sommes satisfait du nombre d’inscrits. C’est également le cas sur le nombre d’exposants inscrits, avec un objectif final d’environ 230 à 240 exposants présents.

Nous voulons également démontrer que ce nouveau format peut répondre aux attentes des plus sceptiques et séduire de nouveaux acteurs. Nous avons constaté des retours positifs de marques comme HP ou Sage, qui n’étaient pas présentes lors des précédentes éditions. Cela montre que notre démarche de modernisation porte ses fruits et que cette édition 2025 pose les bases d’un IT Partners encore plus ambitieux pour les années à venir.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.