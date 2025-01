Marché : le stockage grand gagnant de la révolution IA ?

L’étude révèle que 61 % des entreprises utilisant le cloud comme principal support de stockage prévoient une augmentation de plus de 100 % de leur stockage dans le cloud au cours des trois prochaines années. Ce chiffre traduit une tendance majeure, alors que les entreprises misent sur des infrastructures de stockage capables de répondre aux besoins croissants générés par l’IA.

Une croissance exponentielle du stockage dans le cloud

Les disques durs, grâce à leur rapport coût-capacité compétitif, jouent un rôle central dans cette transition. Selon une étude de IDC, 89 % des données stockées par les principaux fournisseurs de services cloud reposent sur des disques durs, confirmant leur pertinence dans les environnements de stockage massif.

« Les résultats de l’enquête indiquent généralement une augmentation à venir de la demande de stockage de données, les disques durs étant les grands gagnants », commente Roger Entner, fondateur et analyste principal de Recon Analytics. « Avec l’augmentation prévue des données basées sur l’IA, les services cloud sont bien positionnés pour capter cette nouvelle vague de croissance. »

IA, stockage et sécurité : priorités stratégiques

Le rapport souligne également les priorités des entreprises en matière d’infrastructure d’IA :

Le stockage se classe au deuxième rang des composantes essentielles, juste après la sécurité .

se classe au deuxième rang des composantes essentielles, juste après la . 90 % des entreprises adoptant l’IA estiment qu’une rétention prolongée des données améliore la qualité des résultats de l’IA.

des entreprises adoptant l’IA estiment qu’une rétention prolongée des données améliore la qualité des résultats de l’IA. 88 % des répondants jugent que le développement d’une IA digne de confiance nécessite une augmentation des capacités de stockage et une durée de conservation des données plus longue.

Cette tendance vers une conservation prolongée des données s’inscrit dans une logique d’optimisation des modèles d’IA, qui nécessitent des ensembles de données vastes et fiables pour améliorer leur précision.

« Une IA digne de confiance est vraiment la clé pour permettre l’adoption généralisée de l’IA », explique BS Teh, vice-président exécutif et directeur commercial de Seagate. « Avec la majorité des entreprises affirmant devoir stocker davantage de données pendant de plus longues périodes, nous concentrons nos efforts sur des innovations telles que la densité surfacique accrue dans nos disques durs basés sur la technologie HAMR. Nous visons à plus que doubler la capacité de stockage par plateau dans les prochaines années. »

Une opportunité pour les fournisseurs de stockage

Avec cette croissance attendue, les fournisseurs de technologies de stockage, notamment dans le secteur du cloud, bénéficient d’une opportunité unique :

La montée en puissance des applications d’IA pousse les entreprises à investir massivement dans des infrastructures de stockage optimisées.

Les disques durs demeurent la technologie de prédilection, en particulier pour les services cloud, grâce à leur capacité à gérer des volumes de données sans précédent à moindre coût.

En parallèle, les préoccupations en matière de sécurité et de gouvernance des données prennent une importance accrue, positionnant le stockage comme un enjeu stratégique pour les entreprises modernes.

