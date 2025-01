Drive invisible, certifications HDS (santé) : comment Leviia se positionne en acteur clé du stockage souverain en France ?

Le stockage de données est un enjeu critique pour les entreprises. Quentin Maury, Head of Sales chez Leviia, revient sur la stratégie de l’entreprise. Il partage pour ChannelBiz ses initiatives prises pour structurer son réseau de partenaires et continuer de renforcer son positionnement de spécialiste sur le marché.

Entretien avec Quentin Maury, Head of Sales chez Leviia.

Quels sont les principaux besoins auxquels répond Leviia sur le marché du stockage de données ?

Le stockage de données est aujourd’hui un enjeu stratégique pour les entreprises, surtout dans les secteurs sensibles comme la santé ou le secteur public. Ces acteurs ont besoin de solutions fiables, ultra-sécurisées et conformes à des normes strictes. Ils cherchent aussi de l’agilité pour gérer leurs abonnements et optimiser leurs capacités de stockage. L’idée, c’est de leur offrir à la fois une sécurité maximale et une gestion simplifiée pour répondre à leurs contraintes opérationnelles.

Comment Leviia répond à ces exigences avec ses solutions ?

Nous avons fait un choix stratégique et fort en 2024 : arrêter la commercialisation de nos offres non certifiées pour nous concentrer exclusivement sur des solutions conformes aux standards ISO 27001 et HDS (hébergement de données de santé). Ce positionnement est aujourd’hui un vrai différenciateur sur le marché, surtout face à des concurrents comme Wasabi, qui n’offrent pas ces certifications.

Nous avons aussi introduit une nouvelle console partenaire. Avant, nos partenaires achetaient une capacité globale de stockage, qu’ils devaient ensuite gérer pour leurs différents clients. Maintenant, avec notre console, chaque abonnement est individualisé, un partenaire peut créer des abonnements spécifiques avec des volumes, des dates de début et de fin adaptés à chaque client. Cela apporte une vraie souplesse et leur permet de mieux répondre aux besoins spécifiques de leurs clients finaux.

Comment est structuré votre réseau de partenaires de Leviia?

Nous travaillons actuellement avec 150 partenaires, avec un accent particulier sur ceux que nous considérons comme stratégiques. Cela inclut des partenaires présents sur des marchés publics, comme l’UGAP, ou ayant une portée internationale. Par exemple, nous avons des partenaires en Belgique et au Luxembourg, ce qui nous aide à développer nos activités en Europe. Parmi les collaborations majeures en France, on retrouve CFI, SPIE et Ava6, avec qui nous avons vraiment bien avancé cette année.

Pour structurer et professionnaliser davantage notre réseau, nous allons retravailler notre et faire évoluer notre approche des partenariats, basée sur des niveaux différenciés. Ces niveaux seront déterminés en fonction de critères comme le volume de stockage réservé, des engagements conjoints ou encore la mise en avant de références clients. Cela permettra de valoriser les partenaires les plus impliqués et de renforcer leur engagement à nos côtés.

Comment s’organise votre équipe commerciale ?

Nous avons beaucoup investi dans notre équipe commerciale cette année : nous comptons trois commerciaux supplémentaires et nous venons d’accueillir une nouvelle responsable partenariats. Nos commerciaux ont un rôle clé : ils se concentrent autant sur la prospection de nouveaux clients finaux que sur le recrutement de partenaires.

Mathilde, notre responsable partenaire, travaille quant à elle sur une dizaine de partenaires stratégiques. Elle les accompagne de façon personnalisée et s’assure que nous créons ensemble des actions à forte valeur ajoutée, comme des campagnes marketing ou des études de cas client. Ce cadre nous permet de renforcer nos relations et d’apporter un vrai support à nos partenaires.

Quelles sont vos ambitions et perspectives pour 2025 ?

D’abord, consolider nos partenariats existants et en développer de nouveaux. C’est d’ailleurs tout le sens de notre présence sur l’IT Partners. Nous présenterons d’ailleurs sur le salon une innovation à laquelle nous croyons beaucoup : un « drive invisible », développé en collaboration avec Snowpack, une entreprise française spécialisée dans les VPN.

Grâce à leur technologie, ce drive est accessible uniquement via un VPN sécurisé, ce qui le rend totalement invisible sur Internet. C’est une solution vraiment adaptée aux entreprises qui manipulent des données ultra-sensibles. Notre objectif sera de trouver des partenaires capables de packager cette solution et de la distribuer efficacement.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

À lire également Sur ChannelBiz.fr :

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.