[Distribution] IA & Data : TD SYNNEX référence Qlik

En s’adossant à TD SYNNEX, Qlik élargit l’adoption de ses solutions pour accompagner les entreprises dans leurs investissements dans l’IA et l’analytique. Un partenariat qui marque une avancée majeure dans la démocratisation de l’utilisation de l’IA, avec l’objectif de rendre ces technologies accessibles à un plus grand nombre d’entreprises.

Qlik, acteur majeur de l’intégration et de l’analyse des données, s’associe à TD SYNNEX, l’un des plus grands groupes mondiaux de distribution IT. Ce partenariat vise à accélérer l’adoption des solutions d’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises d’Europe et d’Amérique du Nord. Grâce au réseau étendu de partenaires de TD SYNNEX, Qlik entend proposer ses solutions à un public plus large, tout en renforçant l’accompagnement des revendeurs et des entreprises.

Des synergies pour démocratiser l’IA dans les écosystèmes matures

Ce partenariat permet à Qlik d’amplifier sa présence en Europe et en Amérique du Nord, touchant ainsi plusieurs dizaines de milliers de partenaires au-delà de son réseau actuel de 300 partenaires gérés dans le monde. L’objectif est clair : permettre aux entreprises de mieux exploiter leurs données grâce à des solutions avancées et fiables.

David Zember, senior vice-president Worldwide Channels & Alliances de Qlik, explique :

« L’extension de notre présence par le biais de TD SYNNEX nous permet de proposer nos solutions de données et d’analytique à un vaste écosystème de partenaires. Grâce à cette collaboration, nous aidons les entreprises à transformer leurs données en résultats métier concrets par l’intermédiaire des réseaux de distribution les plus fiables de l’industrie. »

Le partenariat repose sur plusieurs axes stratégiques :

Soutien des revendeurs avec des programmes de formation, de co-marketing et des campagnes de génération de demande.

avec des programmes de formation, de co-marketing et des campagnes de génération de demande. Intégration transparente en s’appuyant sur le portefeuille technologique diversifié de TD SYNNEX, aligné sur les besoins métiers des entreprises.

en s’appuyant sur le portefeuille technologique diversifié de TD SYNNEX, aligné sur les besoins métiers des entreprises. Solutions de bout en bout, comprenant l’intégration de données, la gouvernance et l’analytique avancée grâce aux outils de Qlik.

Des outils performants pour fiabiliser et exploiter les données

Qlik et TD SYNNEX mettent en avant des solutions technologiques innovantes adaptées aux besoins des entreprises modernes. Ces solutions visent à répondre aux enjeux cruciaux de gouvernance des données, de transparence et d’exploitabilité des insights. Parmi elles :

Qlik Talend Cloud : une plateforme qui permet de créer des jeux de données fiables, prêts pour l’IA, tout en intégrant des fonctionnalités avancées de qualité et de gouvernance des données.

: une plateforme qui permet de créer des jeux de données fiables, prêts pour l’IA, tout en intégrant des fonctionnalités avancées de qualité et de gouvernance des données. Qlik Talend Trust Score™ for AI : un outil clé pour évaluer la fiabilité des données, garantissant ainsi la précision et la transparence des projets d’IA.

: un outil clé pour évaluer la fiabilité des données, garantissant ainsi la précision et la transparence des projets d’IA. Qlik Answers : une solution dédiée à l’analyse des données non structurées, transformant ces dernières en insights exploitables, avec explicabilité et intégration aux workflows.

Cheryl Day, senior vice-president New Vendor Acquisition & Global Solutions de TD SYNNEX, souligne :

« En ajoutant les solutions de données et d’IA de confiance de Qlik à notre riche portefeuille, nous fournissons à nos partenaires les meilleurs atouts pour innover, croître et accomplir de grandes choses grâce à la technologie. »