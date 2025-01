Nominations : qui sont les nouveaux visages de l’IT sur le mois de janvier ?

Jacques-Philippe Roederer à la tête de Cisco France

Cisco France a nommé Jacques-Philippe Roederer en tant que Vice-Président et Directeur Général. Avec 14 ans d’expérience au sein de l’entreprise, il a occupé divers postes stratégiques, notamment celui de Directeur des Opérations Partenaires, où il a consolidé les relations avec les partenaires clés de Cisco.

Dans ses nouvelles fonctions, Jacques-Philippe Roederer a pour mission de renforcer la présence de Cisco sur le marché français, tout en accompagnant les entreprises dans leur transformation numérique. Les axes prioritaires incluent le développement des solutions d’intelligence artificielle, la résilience numérique et les initiatives RSE. « Je suis honoré de prendre la direction de Cisco France dans cette nouvelle étape », déclare-t-il.

ESN : Xavier Richard rejoint AntemetA pour renforcer la région Ouest

AntemetA, spécialiste français du cloud hybride et de la cybersécurité, annonce la nomination de Xavier Richard en tant que Directeur Régional pour la région Ouest. Fort de 30 ans d’expérience dans les services managés, il aura la charge des activités dans les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Bretagne et une partie de la Normandie. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie d’expansion régionale d’AntemetA, qui renforce sa présence locale dans ces régions stratégiques.

L’objectif affiché par AntemetA est d’accroître la proximité avec ses clients et d’apporter des solutions adaptées aux secteurs tels que la santé, l’agroalimentaire et les marchés publics. Xavier Richard jouera un rôle central dans la mise en place d’initiatives de cybersécurité et l’adoption des dernières technologies cloud. « Je suis ravi de rejoindre AntemetA pour développer notre proximité avec notre portefeuille de clients existants et répondre de manière plus agile à leurs besoins », déclare Xavier Richard.

Cyber : 2 nominations pour le prix d’une chez Sophos

Sophos, acteur mondial des solutions de sécurité avancées, annonce deux nominations majeures pour renforcer ses opérations dans la région EMEA. Frédéric Pierresteguy devient Directeur commercial France et Benelux, tandis que Bruno Durand est promu Vice-Président des ventes pour l’Europe du Sud.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la cybersécurité, Frédéric Pierresteguy aura pour mission de développer les revenus de Sophos en élargissant son portefeuille client, notamment sur les segments des grands comptes et des ETI. Il sera également chargé de renforcer le réseau de distribution dans ces régions stratégiques. « Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre une équipe dont l’expertise est incontestable face aux enjeux en matière de cybersécurité », affirme-t-il.

De son côté, Bruno Durand, fort d’une expérience approfondie chez Sophos, continuera de superviser les opérations dans la région Sud Europe. Son mandat mettra l’accent sur l’accélération de la croissance et la consolidation des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux.

ESN : Frédéric Dos Santos nommé Directeur Général de HN Espagne

HN Services, spécialisé dans les solutions IT et la transformation numérique, travaille principalement avec des entreprises des secteurs financier, industriel et public. La société poursuit son expansion en Europe avec la nomination de Frédéric Dos Santos à la tête de HN Espagne. Actuellement Directeur Général de HN Portugal, il cumulera les deux postes, supervisant ainsi les activités dans les deux pays.

Sous sa direction, HN Portugal a connu une forte croissance, atteignant un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros et employant 550 collaborateurs. En Espagne, il se concentrera sur le renforcement de la proximité client et le développement de projets de transformation numérique. Antoine Hennache, Directeur Général de HN Services, souligne : « Ce rapprochement des équipes nous permet de mutualiser nos forces pour mieux accompagner nos clients de Lisbonne à Madrid. »

Éditeur : Sightness nomme Jérôme Gabalde Directeur Général

Sightness, plateforme spécialisée dans l’optimisation des données transport, cible principalement les entreprises du secteur logistique et transport qui cherchent à réduire leurs coûts et à améliorer leur impact environnemental. Jérôme Gabalde devient Directeur Général de Sightness. Avec une expertise reconnue dans les domaines de la logistique, du SaaS et de la décarbonation, il prendra les rênes pour renforcer la présence européenne de Sightness et accompagner les entreprises dans leurs objectifs stratégiques.

Parmi ses priorités figurent la réduction des coûts liés au transport, l’amélioration de la qualité de service et la promotion de solutions intelligentes et durables. « Nous allons accentuer la croissance de Sightness et accompagner plus de transporteurs dans leurs objectifs stratégiques », affirme-t-il.

Erwan Le Duff prend la direction de SQLI

SQLI, groupe européen spécialisé dans les services digitaux, accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation numérique, en mettant l’accent sur l’expérience client et l’analyse de données. Erwan Le Duff succède à Philippe Donche-Gay en tant que Directeur Général de SQLI. Ancien Directeur Général délégué chez Odigo et cadre de Capgemini, il apporte une vaste expérience en transformation digitale.

Sous sa direction, SQLI prévoit de renforcer ses engagements dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les données et l’expérience client. « Avec nos équipes, clients et partenaires, nous continuerons à innover et relever les défis de notre secteur », souligne-t-il.

Data centers: Youssef Bennour Directeur IT de TELEHOUSE France

TELEHOUSE France, spécialisé dans les services d’hébergement de données et les infrastructures cloud, cible les entreprises ayant des besoins critiques en connectivité et cybersécurité. TELEHOUSE a désigné Youssef Bennour comme Directeur IT en charge de la transformation digitale. Diplômé de l’ENSEIRB et ancien cadre chez Atos et JCDecaux, il apportera son expertise en gestion des infrastructures IT et en culture DevSecOps.

Dans ses nouvelles fonctions, il pilotera la gouvernance IT, optimisera les processus existants et renforcera la politique de cybersécurité de TELEHOUSE. « Contribuer à faire évoluer nos infrastructures et notre SI est un projet passionnant », affirme Youssef Bennour.

Rodolpho Cardenuto nommé Directeur Général d’Acronis

Acronis, acteur majeur des solutions de cybersécurité et de protection des données, s’adresse principalement aux MSP et aux entreprises cherchant des solutions de sauvegarde et de sécurité centralisées. La société annonce la nomination de Rodolpho Cardenuto en tant que Directeur Général. Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie technologique, notamment chez SAP et Hewlett-Packard, il sera chargé d’accélérer la croissance mondiale d’Acronis et de renforcer son engagement envers ses partenaires du channel.

Rodolpho Cardenuto apportera une expertise précieuse dans la mise en œuvre de stratégies axées sur le développement de l’écosystème de partenaires et l’adoption des solutions de protection cybernétique. « Mon objectif est de renforcer notre présence mondiale et d’accompagner nos partenaires dans la transformation numérique de leurs clients », déclare-t-il. Sa nomination marque une étape clé dans la stratégie d’Acronis pour consolider sa position sur les marchés de la cybersécurité et du cloud.

