« Protéger des datas, qu’elles soient stockées, en mouvement ou utilisées » : entretien avec Arnaud Bretillon, Directeurs des services de Netapp

Entretien avec Arnaud Bretillon, Sr. Director Product Strategy & Engineering for services de NetApp, lors de l’évènement NetApp Insight Xtra Paris 2024, le 10 décembre 2024.

Comment évoluent les besoins des entreprises en matière de services ?

Arnaud Bretillon : Ils évoluent autour de trois grands axes : la sécurité, le cloud et, plus récemment, l’intelligence artificielle. En matière de sécurité, il est essentiel pour nos clients de garantir la protection de leurs données, qu’elles soient stockées, en mouvement ou utilisées. NetApp propose des outils de sécurité constamment mis à jour pour répondre à ces attentes et garantir un niveau de protection optimal.

Pour le cloud, nous offrons des solutions hybrides qui répondent aux problématiques de gestion des données. Grâce à nos partenariats avec les trois plus grands hyperscalers – Amazon, Google et Microsoft – nous permettons à nos clients de déplacer leurs données entre le cloud et leurs infrastructures locales, selon leurs besoins. Enfin, l’intelligence artificielle prend une place croissante dans les priorités des entreprises. Chez NetApp, nous aidons nos clients à exploiter pleinement leurs données afin de construire des modèles d’IA adaptés à leurs exigences métier et aux spécificités de leurs industries

Question : Quels sont les services clés proposés par NetApp aujourd’hui ?

A. B. : Nous proposons des services essentiels pour accompagner nos clients dans la transformation et la gestion de leurs infrastructures. Nous intervenons notamment dans le déploiement de nos technologies, qu’il s’agisse de solutions sur site ou dans le cloud. La sécurisation des données est également un axe fort : nous utilisons des outils avancés, comme le chiffrement, pour protéger efficacement les informations sensibles de nos clients.

Un autre domaine clé est la migration des données. Nous accompagnons nos clients dans le déplacement de leurs données entre différents environnements, qu’il s’agisse de transitions entre le cloud et leurs infrastructures locales ou d’autres configurations complexes. Enfin, nous soutenons nos clients dans l’exploitation de leurs données à des fins d’intelligence artificielle. Cela leur permet de tirer parti de leur patrimoine informationnel pour répondre à des besoins métiers précis et renforcer leur compétitivité.

Les services managés sont de plus en plus demandés. Comment NetApp y répond-elle ?

A. B. : Les services managés représentent effectivement une demande croissante. Chez NetApp, nous y répondons de deux manières complémentaires. D’une part, nous travaillons avec un vaste réseau de partenaires en France, qui proposent déjà des services managés de haut niveau. Nous collaborons étroitement avec eux pour leur transmettre nos compétences et mettre à jour leurs services. D’autre part, nous proposons également nos propres services managés, sous la bannière Flex Managed Services. Cela permet à NetApp de répondre directement aux besoins des clients, avec une couverture complète et adaptée.

Comment NetApp intègre-t-elle l’automatisation dans ses services ?

A. B. : L’automatisation est au cœur de notre stratégie. Elle nous permet non seulement d’améliorer nos capacités de livraison, mais aussi de réduire les coûts des services pour nos clients. Un bon exemple est celui de nos services d’évaluation des infrastructures clients. Ce processus, qui nécessitait auparavant des semaines de travail manuel, est désormais automatisé. Cela nous permet de livrer ces évaluations en quelques jours seulement. Nous aidons également nos clients à automatiser leurs propres infrastructures NetApp. Cette démarche a permis à certains grands constructeurs automobiles européens de réaliser des gains significatifs en termes de performance et d’efficacité.

Vous lancez actuellement trois nouveaux services. Pouvez-vous nous les présenter ?

A. B. : Nous sommes très heureux de lancer trois nouveaux services axés sur l’intelligence artificielle. Le premier est un service de conseil. Nous aidons gratuitement nos clients à définir une stratégie pour exploiter leurs données et construire des modèles d’intelligence artificielle adaptés à leurs besoins. Le deuxième est un service d’analyse des données.

Avec des outils comme Data Infrastructure Insights et BlueXP Classification, nous aidons nos clients à organiser leurs données et à surmonter les obstacles à leur exploitation. Enfin, le troisième service concerne le déploiement. En partenariat avec NVIDIA, nous proposons une solution basée sur leur technologie SuperPod. Ce service utilise nos solutions de stockage certifiées, optimisées pour interagir avec les CPU et GPU de NVIDIA, afin d’offrir des performances optimales pour l’intelligence artificielle générative.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.