[ESN] Nomios booste ses SOC avec l’IA générative de Qevlar AI

Après une période de tests sur son propre système d’information, Nomios a décidé d’intégrer l’IA générative de Qevlar dans ses sept SOC répartis à travers l’Europe. Désormais pleinement opérationnelle, cette technologie vise à optimiser les opérations de cybersécurité tout en libérant du temps pour les analystes. Les 67 clients européens des SOC de Nomios peuvent bénéficier de cette avancée sans frais supplémentaires.

L’IA de Qevlar AI permet d’automatiser les tâches répétitives et chronophages. « Avec l’utilisation de l’IA de Qevlar, nos analystes SOC deviennent des “analystes augmentés” », explique Éric Bohec, CTO du groupe. « Ils peuvent ainsi se concentrer davantage sur des missions critiques et à forte valeur ajoutée pour nos clients. » Grâce à cette automatisation, un rapport d’investigation nécessitant jusqu’à 30 minutes peut désormais être produit en trois minutes.

Automatisation et montée en compétences

Depuis le lancement de son « Modern SOC », Nomios a misé sur des processus automatisés pour accélérer la détection et l’analyse des menaces. Cette approche, reposant notamment sur des outils SOAR et des playbooks, a permis à l’entreprise de fonctionner sans analystes de niveau 1, en concentrant ses efforts sur des niveaux d’analyse plus avancés.

L’intégration de Qevlar AI s’inscrit dans cette logique d’amélioration continue. La solution enrichit les alertes, analyse les données et génère des rapports, tout en assistant les analystes dans la prise de décision. En conséquence, les analystes de niveau 2 peuvent approfondir leurs compétences et évoluer vers des analyses de niveau 3. Selon Nomios, cette approche a permis de réduire de moitié le temps consacré aux investigations, libérant ainsi des ressources pour d’autres tâches, comme le développement de nouveaux playbooks ou la détection proactive des menaces (Threat Hunting).

Nomios devient intégrateur-revendeur de Qevlar AI

En plus d’utiliser Qevlar AI dans ses SOC, Nomios devient également le premier intégrateur-revendeur européen de cette technologie. Cela permet à l’entreprise de proposer la solution directement à ses clients en complément de son offre existante.

Ahmed Achchak, co-fondateur et CEO de Qevlar AI, se félicite de cette collaboration : « Nous sommes fiers de cette collaboration avec Nomios. Notre IA, immédiatement opérationnelle, soutient leur vision de croissance ambitieuse sur le marché des SOC managés en Europe. En tant qu’intégrateur-revendeur, Nomios devient un allié stratégique pour déployer notre technologie auprès d’un public élargi en Europe. »

Avec cette intégration, Nomios affirme son engagement à conjuguer automatisation et expertise humaine pour renforcer ses capacités face à des cybermenaces toujours plus complexes. L’entreprise, qui compte 22 bureaux dans huit pays européens, élargit ainsi son offre en cybersécurité tout en mettant en avant une démarche basée sur l’innovation et l’efficacité opérationnelle. Pour Qevlar AI, cette collaboration marque une nouvelle étape dans son développement, confirmant le potentiel de ses agents autonomes pour accroître la productivité des SOC en Europe et à l’international.

