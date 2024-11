Avec TECHx : TD SYNNEX part à la rencontre de ses revendeurs en France

TD SYNNEX France introduit TECHx, un nouveau format d’événements destiné à rassembler l’écosystème IT, incluant revendeurs, constructeurs et éditeurs, autour des enjeux technologiques actuels et futurs. L’objectif affiché est clair : offrir un espace d’échange et de réflexion pour mieux appréhender les innovations qui redessinent le secteur.

Les rencontres TECHx, qui se dérouleront dans plusieurs villes françaises, combinent ateliers techniques et sessions projets, permettant aux participants d’approfondir leurs connaissances sur des thématiques variées. Des tables rondes clôtureront chaque événement, avec des intervenants issus des grandes entreprises technologiques partageant leur vision du marché et des perspectives d’avenir.

Une première édition sous le signe de l’intelligence artificielle

Le premier rendez-vous de TECHx, prévu le 5 décembre à l’Aquarium de Paris, sera entièrement consacré à l’intelligence artificielle (IA). Cette technologie, omniprésente dans le discours actuel, suscite autant d’intérêt que de questions, en particulier pour les entreprises cherchant à définir une stratégie adaptée.

« Avec le TECHx IA Tour, nous souhaitons offrir à notre écosystème de revendeurs une plateforme d’échange et de découverte des tendances clés de l’intelligence artificielle ». Pascal Murciano, Président France et Europe du Sud de TD SYNNEX.

L’événement se déroulera sous la forme d’ateliers et de conférences animés par des experts du domaine. Ces sessions visent à présenter les grandes tendances du moment tout en offrant des perspectives concrètes pour les revendeurs.

Des partenaires technologiques de premier plan

Le lancement de cette initiative bénéficie du soutien d’acteurs majeurs du secteur IT, tels que Adobe, Dell Technologies, Google Cloud, HPE, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, NetApp, NVIDIA et Vertiv. Ces entreprises contribueront activement aux échanges en partageant leur expertise et en proposant des solutions concrètes.

Avec TECHx, TD SYNNEX amorce une démarche qui ambitionne de placer l’innovation au cœur des préoccupations des professionnels de l’IT, tout en renforçant les interactions entre les différents maillons de la chaîne technologique. Reste à voir comment cette initiative sera perçue et si elle répondra aux attentes d’un secteur en quête constante de repères face à des transformations rapides.

