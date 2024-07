« J’ai l’envie d’apprendre, et surtout d’entreprendre » : Portrait d’Othman Belhadj, CEO de Digitil Services

Digitil Services est spécialisée dans les services liés à la mobilité et la gestion de vie du terminal. Via ses partenaires de distribution, l’entreprise intervient sur la préparation des terminaux, leur déploiement, comme sur l’échange en J+1. Rencontre avec Othman Belhadj, son dirgieant et cofondateur.

Othman, comment tout a commencé pour toi ?

J’ai un parcours atypique. Vraiment atypique. Adolescent, je pars très tôt en centre de formation. À 12 ans. Le foot, c’est ma passion, je veux en faire mon métier. Je pars au Havre, à Cannes, à Caen. Études le matin, sport l’après midi. J’apprends la disciple. C’est un milieu avec beaucoup de concurrence, on mise sur toi, très tôt. Je commence en ligue 2… Et je me blesse. Je me fais les ligaments croisés. En jouant avec des amis. Fin de la partie.

Comment tu vis ce coup d’arrêt ?

J’ai 21 ans, et je ne sais faire que du foot. Impossible de me projeter sur autre chose… Le temps passe, un soir, je discute avec le patron d’un restaurant. Son restaurant est à vendre… Je prends la décision six jours après : je lui rachète, avec ce que j’ai mis de côté en jouant au foot.

C’est un déclic ?

Oui, parce que je me découvre une âme d’entrepreneur. Je n’y connais rien en restauration. Vraiment rien ! Mais j’ai envie d’apprendre. Je demande à un ami qui lui est restaurateur de m’accompagner pendant un mois, pour me lancer. Une anecdote : Quand je rachète mon restaurant, ma 1e cliente me demande une “noisette”… Je lui réponds un peu gêné que nous ne servons que des cafés, ici… ! Voilà… On a tous le droit de se tromper, quand on se lance… Ca ne veut pas dire qu’on ne va pas y arriver. Ca veut dire qu’on peut tous se donner les moyens de progresser, aussi ! Finalement, c’est une période incroyable de ma vie. Je rencontre ma femme. Le restaurant tourne bien. Je finis pas le revendre, avec une belle plus value !

C’est à ce moment là que tu te découvres l’IT?

Un peu par hasard, encore une fois… Et là encore, rien n’est facile. Je commence commercial, je dois vendre du service IT… Et je me rends compte que j’ai besoin de monter en compétence… Et vite ! Je demande à participer à toutes les réunions avec le Back Office, j’apprends auprès des techniciens. J’ai besoin de comprendre, de maîtriser davantage. Au final, je prends rapidement mes marques, on me fait confiance, je prends plus de responsabilités…

Avec le recul, quel est le fil conducteur de ton parcours ?

L’envie d’apprendre. Et surtout d’entreprendre. C’est ce qui me pousse à monter Digitil. Digitil, c’est une super histoire collective. On monte l’entreprise à six, en 2020. Et on est encore là tous les six, aujourd’hui. Notre vision, c’est de tout miser sur l’expérience utilisateur. De donner les moyens à nos clients de vraiment piloter eux-mêmes leurs flottes mobiles. Alors on investit, on développe notre propre application (Swappy). On a cette envie que notre apps s’interface directement avec l’environnement du client.

Quand tu repenses à cette période, qu’est-ce qui te vient en tête ?

Une citation : “Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir” ! Tout le monde rêve de succès, de réussite. Mais tout le monde ne se rend pas compte de ce qui se cache derrière. Quand on lance Digitil, rien n’est gagné. Aujourd’hui, j’ai cette fierté de pouvoir dire que j’y ai cru, malgré les moments de doutes. Que j’ai persévéré. Que j’ai fait des sacrifices aussi, parfois. Comme tous ceux qui entreprennent… Nous sommes un trentaine chez Digitil, aujourd’hui. C’est loin d’être un aboutissement. Mais c’est déjà une vraie satisfaction !

Justement, comment tu vois ton rôle de dirigeant aujourd’hui ?

Ce que j’aime, c’est construire un environnement d’équipe solidaire. Voir tous les matins l’équipe que nous avons construite, et sentir que nous travaillons tous pour un intérêt commun. Et puis, il y a les feedbacks de nos clients : Le taux de renouvellement de nos contrats, par exemple, c’est le meilleur des indicateurs de leur satisfaction ! C’est une vrai fierté pour nous, de savoir que tous les clients qui nous suivent depuis le lancement de Digitil sont toujours là. Un autre indicteur précieux, c’est le taux de satisfaction des utilisateurs, sur les tickets qu’ils ouvrent. Aujourd’hui, il est 98,9%.

Quelle est la direction que tu veux donner à Digitil ?

Notre ligne directrice, c’est l’innovation, au service de nos clients. Nous avons fait le choix dès le lancement de Digitil de la personnalisation : Sur chaque projet, pour chaque client, nous construisons une déclinaison unique de notre application. Nous intégrons leurs workflows, nous reprenons leur charte graphique… C’est ce que nos clients et les utilisateurs apprécient. Ces derniers mois, nous avons beaucoup enrichit notre apps, notamment sur l’aspect de l’empreinte carbonne. Nous donnons une visibilité en temps réel à nos clients sur les économies en carbone qu’ils font en travaillant avec nous, plutôt qu’en rachetant du matériel. Et là aussi, ce n’est qu’un début !

